شاهد الجيش السوري: دفاعاتنا تصدت لمعظم صواريخ "العدوان" والخسائر "مادية" فقط

أكد المتحدث باسم الجيش السوري أن الخسائر الناتجة عن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا فجر السبت، اقتصرت على "الأضرار المادية"، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تمكنت من صدّ معظم صواريخ "العدوان".
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مصور: "عدوان ثلاثي غادر نفذته عند الساعة 3 و55 دقيقة صباحا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا عبر إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها".
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وقالت وزارة الخارجية السورية إن "العدوان لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات في العالم وتهديد الأمن العالمي"، في أول رد فعل لها على الضربات العسكرية الثلاثية التي استهدفت فجر السبت مركزا للأبحاث الكيميائية ومنشآت عسكرية سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية للحكومة السورية اعترضت "معظم" الصواريخ المستخدمة في الهجوم. ونقلت وكالة أنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي لم تشارك في اعتراض الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا.
وقالت وكالة "سانا" للأنباء عن وزارة الخارجية أن "الجيش السوري مصمم على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب التكفيري والدفاع عن سيادة سورية ووحدتها أرضا وشعبا وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كافة".