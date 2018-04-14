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وزارة الدفاع البريطانية تقول إن أربع طائرات من طراز تورنادو راف شاركت في الضربة السورية

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وزارة الدفاع البريطانية تقول إن أربع طائرات من طراز تورنادو راف شاركت في الضربة السورية

وزارة الدفاع البريطانية تقول إن أربع طائرات من طراز تورنادو راف شاركت في الضربة السورية
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