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سوريا

شاهد: الضربات العسكرية الأولى التي وُجهت لسوريا بقيادة واشنطن

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شاهد: الضربات العسكرية الأولى التي وُجهت لسوريا بقيادة واشنطن

شاهد: الضربات العسكرية الأولى التي وُجهت لسوريا بقيادة واشنطن
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العملية دامت حوالي ساعة وشملت بحسب شهود عيان مراكز استراتيجية في العاصمة دمشق.