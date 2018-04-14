مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسياً يندد بالهجوم على سوريا

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أعدته روسيا اليوم السبت للتنديد "بالعدوان على الجمهورية العربية السورية من الولايات المتحدة وحلفائها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بناء على طلب روسيا، في خامس مرة ينعقد فيها بشأن سوريا منذ الهجوم الذي يعتقد أنه كان بالغاز السام على مدينة دوما السورية قبل أسبوع، وأطلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 صواريخ خلال الليل ردا على ذلك الهجوم المزعوم.

ولم ينل مشروع القرار الروسي سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا، وعارضته ثماني دول فيما امتنعت أربع دول عن التصويت هي بيرو وقازاخستان وإثيوبيا وغينيا الاستوائية.