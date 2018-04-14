مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسياً يندد بالهجوم على سوريا

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أعدته روسيا اليوم السبت للتنديد "بالعدوان على الجمهورية العربية السورية من الولايات المتحدة وحلفائها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بناء على طلب روسيا، في خامس مرة ينعقد فيها بشأن سوريا منذ الهجوم الذي يعتقد أنه كان بالغاز السام على مدينة دوما السورية قبل أسبوع، وأطلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 صواريخ خلال الليل ردا على ذلك الهجوم المزعوم.
ولم ينل مشروع القرار الروسي سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا، وعارضته ثماني دول فيما امتنعت أربع دول عن التصويت هي بيرو وقازاخستان وإثيوبيا وغينيا الاستوائية.
ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد تسعة أعضاء دون استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتضمن مشروع القرار الروسي إدانة للعمل العسكري الغربي، وأعرب عن القلق من وقوع العدوان بالتزامن مع بدء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها لجمع الأدلة في دوما، وحث المجلس على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاز هذا التحقيق.
وطالب مشروع القرار الولايات المتحدة وحلفاءها بوقف العدوان على الفور ودون تأخير والامتناع عن أي خروقات مستقبلية لميثاق الأمم المتحدة.
وبعد التصويت قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "لماذا لم تنتظروا نتيجة التحقيق الذي دعوتم إليه؟". واتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا "بإبداء تجاهل صارخ للقانون الدولي".
ويزور محققون دوليون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا حاليا وكان من المقرر أن يباشروا تحقيقهم اليوم.
واعتبر نيبنزيا أن العملية العسكرية في سورية التي قادتها الولايات المتحدة تهدد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، واصفاً هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا بأنه "عمل من أعمال العدوان على دولة ذات سيادة".
وكانت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أكدت أمام مجلس الأمن الدولي اليوم أن بلادها ستكون مستعدة لتنفيذ ضربة أخرى إذا استخدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية مجددا.
وقالت: "نحن على ثقة بأننا تمكنا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. نحن مستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا"، مضيفة: "إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجددا ستكون الولايات المتحدة جاهزة للرد".