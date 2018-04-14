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المرصد السوري يقول إن مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق قصف في الهجوم

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المرصد السوري يقول إن مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق قصف في الهجوم

المرصد السوري يقول إن مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق قصف في الهجوم
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