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النظام السوري يعلن عن تعرضه لعدوان أمريكي فرنسي بريطاني

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النظام السوري يعلن عن تعرضه لعدوان أمريكي فرنسي بريطاني

النظام السوري يعلن عن تعرضه لعدوان أمريكي فرنسي بريطاني
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