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ترامب يعلن عن ضربات عسكرية ديقيقة تجري الأن في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا

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ترامب يعلن عن ضربات عسكرية ديقيقة تجري الأن في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا

ترامب يعلن عن ضربات عسكرية ديقيقة تجري الأن في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا
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قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز توماهوك في غاراتها في سوريا وتستهدف عدة أهداف في هذا البلد دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات أمريكية تشارك أيضا في الهجوم.

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