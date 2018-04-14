أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بضرب أهداف في سوريا، وذلك بعد أسبوع من المشاورات المكثفة. وكشف ترامب عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض.
ترامب: قررنا ضرب سوريا
ترامب: قررنا ضرب سوريا
وقال ترامب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض "أمرت منذ فترة وجيزة القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بقدرات الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية".
وكشف ترامب عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض.