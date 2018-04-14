شاهد التغطية الحية: واشنطن وباريس ولندن يوجهون ضربات عسكرية لسوريا

زعيم المعارضة السورية نصر الحريري:

قال نصر الحرير يجب وقف كل الهجمات ضد المدنيين من قبل النظام وحلفائه سواء كانت بالسلاح الكيميائي أو السلاح التقليدي فعدد من ارتقى من السوريين باستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة وبقية أنواع الأسلحة هو اضعاف عدد من ارتقى بسبب الكيماوي. وأضاف سعد الحريري: ربما لن يستخدم النظام السلاح الكيميائي (السارين) مرة أخرى ,لكنه لن يتردد في استخدام الأسلحة التي سمح له المجتمع الدولي باستخدامها كالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة والكلورين بكميات قليلة.

وسائل إعلام سورية: شن التلفزيون السوري هجوما حادا على الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا يوم السبت ووصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقال إن الهجوم استهدف مستودعات للجيش في منطقة حمص.

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا) "العدوان انتهاك فاضح للقانون الدولي ويظهر احتقار دول العدوان للشرعية الدولية".

الرئاسة الفرنسية:

* بثت الرئاسة الفرنسية شريطا مصورا على تويتر عرض ما وصفه بطائرات حربية من طراز رافال تقلع للمشاركة في عملية استهدفت منشآت للأسلحة الكيماوية تابعة للحكومة السورية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الطائرات أقلعت من حاملة للطائرات أو من قاعدة عسكرية على الأرض. ولم يحدد قصر الاليزيه المكان الذي أقلعت منه الطائرات ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وبُث الفيديو بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمرا بالتدخل العسكري في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

مسؤول موال للأسد: الهجوم الغربي على سوريا يعتبر "محدودا" إذا كان قد انتهى.

قال مسؤول رفيع في التحالف الإقليمي المؤيد للرئيس بشار الأسد في الحرب السورية إن هجوما قادته الولايات المتحدة على سوريا سيعتبر "محدودا" إذا لم تقع جولة ثانية من الضربات.

وقال المسؤول "إذا كان قد انتهى ولن تحدث جولة ثانية فسيعتبر محدودا".

وقال التلفزيون السوري إن التحالف المؤيد لسوريا تصدى للهجوم وذلك في إشارة إلى أن إيران وروسيا ربما تساعدان في الدفاع عن سوريا.

ردود أفعال عربية

جاء على لسن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يلي: "إذا قام شركاؤنا بالعملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك"

وسائل الإعلام السورية:

العدوان انتهاك فاضح للقانون الدولي ويظهر احتقار دول العدوان للشرعية الدولية

التلفزيون السوري:

الهجوم الذي قادته أمريكا أصاب مستودعات للجيش السوري في منطقة حمص.

العدوان الثلاثي مآله الفشل ولم يفلح في إنقاذ أدواته الإرهابية في سوريا.

* الطائرات القاذفة للقنابل من نوع B-1 شاركت في الضربات على سوريا.

البيت الأبيض

قدر كبير من المعلومات تشير إلى استخدام سوريا لغاز الكلور في الهجوم الكيماوي وبعض المعلومات الإضافية تشير إلى استخدام السارين

ماتيس: الهجوم على سوريا "ضربة واحدة فقط"

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة إن الضربات الجوية على أهداف في سوريا "ضربة واحدة فقط" هدفها إرسال رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

ماتيس يقول إن عدد الأسلحة الذي استخدم في ضربة اليوم يزيد مرتين عن عدد الأسلحة الذي استخدم في الضربة التي وجهت لسوريا العام الماضي

ماتيس :الضربات التي ستوجه في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان الأسد سيستخدم أسلحة كيماوية في المستقبل

*دونفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يقول إنه ليس لديه علم بقيام السوريين بنقل أسلحة كيماوية قبل الضربة

دونفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يقول إنه ليس لديه علم بأي رد من الدفاعات الجوية السورية

دونفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يقول إنه ليس لديه علم بأي رد من الدفاعات الجوية السورية

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا

قال التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد يوم السبت.

وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، اثنان في دمشق والثالث في منطقة حمص بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق.

وقال المرصد إن كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة خلال الأيام السابقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من ابريل/ نيسان.

وقال ترامب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض‭ ‬"أمرت منذ فترة وجيزة القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بقدرات الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية".

وقال ترامب البدء إنه تم بدء العملية العسكرية ضد النظام السوري رداً على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، مؤكدا بأن أمريكا لن تسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين معلناً أن فرنسا وبريطانيا مشاركين في العملية العسكرية بفاعلية ضد النظام السوري .

وحذّر الرئيس ترامب روسيا وإيران من استمرار علاقاتهما مع النظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. وبعد بدء الضربات التي تمت من قاعدة عسكرية في قبرص قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الضربات التي ستوجه في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان الأسد سيستخدم أسلحة كيماوية في المستقبل.

وعقب كلمة الرئيس ترامب نقلت وكالات الأنباء عن سماع دوي إنفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق وتصاعد أعمدة الدخان .

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الذي شن على سوريا يوم السبت استهدف منشأة عسكرية من المعتقد أن الحكومة السورية تخزن فيها مواد كيماوية. وقالت الوزارة إن أربع طائرات من طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد 15 ميلا غربي حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين.

وأضافت الوزارة في بيان "تم تطبيق تحليل علمي دقيق للغاية لتحديد أفضل طرق استخدام صواريخ ستورم شادو لتدمير المواد الكيماوية المخزنة بأقصى حد ممكن ولتقليل أي أخطار من حدوث تلوث للمنطقة المحيطة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن خلافات بين أركان الإدارة الأمريكية حول نوعية الضربة الموجهة للنظام ، حيث دعى مستشار الأمن القومي جون بولتون لضربات مدمرة لجميع البنى التحتية لسوريا.

من جهته أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه أمر بتدخل عسكري في سوريا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم على ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري. وأضاف ماكرون أن الهجوم سيقتصر على منشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال بيان صادر عن قصر الاليزيه "لا يمكننا التغاضي عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية التي تمثل خطرا فوريا على الشعب السوري وأمننا المشترك".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه أمر بشن ضربات دقيقة تستهدف قدرات الرئيس بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز سام أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا الأسبوع الماضي.