أصدرت شرطة مرور مدينة ليوتشر الواقعة في جنوب غرب الصين مجموعة من الفيديوهات الأمنية التي تظهر سلسة من الحوادث المرورية المروعة لسيارات ودرجات نارية.
شاهد: كاميرات الأمن توثق حوادث مرورية مروعة في الصين
شاهد: كاميرات الأمن توثق حوادث مرورية مروعة في الصين
المقطع الأول يظهر سائقا لدراجة كهربائية تصطدم بسيارة لدى تقاطع واسع ويبدو أن أحد السائقين لم يحترم إشارة المرور الحمراء . الحادث وقع في 31 من آذار مارس.
المقطع الثاني يظهر شاحنة تمر بشارع خالي من إشارات المرور وتصطدم بسائق شاحنة كهربائية. السائقان كانا مسرعين جدا، لذلك لم يستطيعا التوقف في الوقت اللازم.
ويظهر المقطع الثالث لقطات لحادث تصادم دراجة إلكترونية وسيارة، ولكن هذه المرة تعلق سائق الدراجة لمدة لحظات في باب السيارة الخلفي ويبدو أن هذا هو ما أنقذ حياته...
وفي المقطع الأخير سائق الشاحنة السوداء يقود سيارته بسرعة جنونية ليصعد فوق رصيف جانبي في الشارع وطارت السيارة الضخمة في الهواء ولم يصب أحد بأذى. وبعد تحقيقات صرحت الشرطة أ، السائق كان تحت تأثير الكحول وبنسبة تصل إلى 31 ملليغرام لكل 100 ملليتر.
معظم أبطال هذه المقاطع أصيبوا بكدمات وكسور..