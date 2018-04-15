عباس يدعو "قمة القدس" إلى تبني خطته للسلام والسعودية تقدم 200 مليون دولار للفلسطينيين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤتمر القمة العربية، إلى تبني ودعم خطة السلام، التي طرحها في شهر شباط/ فبراير الماضي في مجلس الأمن الدولي، فيما أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.
وأوضح عباس في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران السعودية، اليوم الأحد، أن خطة السلام التي تستند إلى المبادرة العربية، تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام عام 2018، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة، وتطبيق المبادرة العربية كما اعتمدت.
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وانتقد عباس بشدّة إداء واشنطن تجاه القضية الفلسطينية مشيراً إلى قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مطالباً بتقديم الدعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم.
وخلال كلمته أمام القمة أعلن العاهل السعودي دعمه 150 مليون دولار لمديرية الأوقاف الإسلامية في القدس وخمسين مليون دولار أخرى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واطلق على القمة تسمية " #قمة_القدس " في إشارة إلى رفض الرياض قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.