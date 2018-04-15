صور من القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، حيث استقبل ولي العهد محمد بن سلمان القادة العرب في مقر انعقاد "قمة القدس" التي تنعقد وسط انقسام وتصدع بالصف العربي.
محمد بن سلمان يستقبل القادة العرب في القمة العربية بالظهران
محمد بن سلمان يستقبل القادة العرب في القمة العربية بالظهران
فلم يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أو أي مسؤول قطري رفيع في القمة مما يشير إلى أن نزاعا مستمرا منذ عشرة أشهر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يزال بعيدا عن الحل.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران الماضي وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك وتقول إن المقاطعة محاولة للمساس بسيادتها.
ويشارك معظم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعددها 22، في القمة على مستوى الزعماء والرؤساء أو رؤساء الحكومات. وكان أمير قطر قد شارك في القمة العربية العام الماضي التي عقدت في الأردن.
وعاد الشيخ تميم إلى الدوحة يوم السبت من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى فيها بالرئيس ترامب الذي يضغط الآن من أجل التوصل إلى قرار لإعادة وحدة دول الخليج العربية والحفاظ على جبهة موحدة ضد إيران. وكانت دول المقاطعة الأربع أعلنت قبل القمة أن مطالبها، التي تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، أساس لازم لحل الأزمة مع قطر.
ونقلت قناة العربية التلفزيونية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس قوله إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية.
وأضاف الجبير أن الحل لهذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي.