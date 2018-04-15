اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمعارضين لمشروع مطار "نوتردام دي لاند"
استؤنفت الأحد الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية وبين معتصمين في موقع مطار "نوتردام دي لاند" غرب فرنسا، ضد قرار كانت اتخذته الحكومة بشأن إقامة مطار غرب البلاد.
وكان ناشطو "زاد" الذين يعارضون مشروع بناء مطار جديد في تلك المنطقة بدأوا بالاعتصام في الأراضي الزراعية قرب مدينة نانت في العام 2008، وما لبث أن توسّع مخيمهم وتحوّل إلى ما يشبه مستوطنة مترامية الأطراف مساحتها 1600 هكتار وتوصف هذه "المستوطنة" بأنها مجتمع زراعي يساري مثالي.
والجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي إلغاءها مشروع المطار وطالبت واضعي اليد على الأراضي الزراعية بإخلائها ومغادرتها بحلول فصل الربيع.