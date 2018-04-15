مظاهرة في قبرص للتنديد بالغارات الغربية على سوريا

تظاهر مئات اليساريين القبارصة أمام بوابات مدخل قاعدة جوية بريطانية اليوم للتنديد بالغارات الجوية الغربية التي قادتها الولايات المتحدة ضد مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها في سوريا.
وقال منظم المظاهرة أكيس بولس وكالة أسوشيتدبرس: إن المتظاهرين يطالبون بإغلاق قاعدة أكروتيري العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث أقلعت أربع طائرات حربية من طراز تورنادو للمشاركة في الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الجمعة، على سوريا.
وأوضح بولس إن مظاهرة الأحد أرادت أيضا إرسال الرسالة إلى حكومة قبرص بعدم تقديم أي مساعدة "للهجمات الامبريالية" على سوريا والمطالبة بإنهاء الحرب في تلك البلاد.
واستخدم المحتجون الدهان الاحمر لكتابة "قتلة حلف شمال الاطلسي يعودون الى ديارهم" على حائط قريب خارج بوابة القاعدة.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت أمس إن أربع طائرات من طراز تورنادو تابعة للسلاح الجوي الملكي انطلقت من قاعدة أكروتيري وأطلقت صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية قرب حمص حيث يعتقد أن سوريا تخزن مواد كيماوية.
وقال برودروموس برودرومو المتحدث باسم حكومة قبرص في بيان بعيد تنفيذ الهجوم الثلاثي على سوريا: "لم تشارك قبرص في هذه العملية وشروط الأمن الشامل قائمة في بلادنا".
وأضاف: "سلطات جمهورية قبرص تتابع الوضع من أول لحظة ولكن لم يتم إخطار قبرص مسبقاً"، مؤكداً على أنه لم يتم استخدام المجال الجوي القبرصي أو منطقة معلومات الطيران التابعة لها، وهي عبارة عن مساحة كبيرة من المجال الجوي فوق شرق البحر الأبيض.
والجدير بالذكر أن للمملكة المتحدة قاعدتان تخضعان للسيادة البريطانية في قبرص مستعمرتها السابقة التي نالت الاستقلال عام 1960، وهناك نحو 3100 جندي بريطاني في الجزيرة المتوسطية.