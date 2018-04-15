مظاهرة حاشدة للكاتالونيين في برشلونة تطالب بالإفراج عن قادة انفصاليين
تظاهر مئات آلاف الكتالونيين في برشلونة الأحد لمطالبة السلطات الإسبانية بالإفراج عن قادة انفصاليين بارزين، والدعوة إلى فتح حوار سياسي.
ولوح المتظاهرون بأعلام كتالونيا الانفصالية ورفعوا لافتة ضخمة كتب عليها: "من أجل الحقوق والحريات، ومن أجل الديمقراطية والوحدة، نريدهم أن يعودوا إلى ديارهم"، في إشارة إلى قادة انفصاليين محتجزين منذ أشهر، من بينهم جوردي سانشيز المرشح لرئاسة إقليم كتالونيا والمؤيد للاستقلال.
وكان دعا إلى هذه المظاهرة الجمعية الوطنية الكتالونية وجمعية "أمونيوم" الانفصاليتين، مع الإشارة إلى أن زعيمي هاتين المنظمتين هما من بين تسعة قادة محتجزين بانتظار المحاكمة على خلفية دورهم في محاولة الانفصال الفاشلة العام الماضي فيإقليم كتالونيا شمال إسبانيا.