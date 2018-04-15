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غزة

شاهد: إسرائيل تعلن تدمير نفق هجومي بمحاذاة قطاع غزة

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شاهد: إسرائيل تعلن تدمير نفق هجومي بمحاذاة قطاع غزة

شاهد: إسرائيل تعلن تدمير نفق هجومي بمحاذاة قطاع غزة
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قال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر نفقاً هجومياً يُستخدم لحرب العصابات في محاذاة منطقة جباليا بقطاع غزة، مضيفاً أن النفق تجاوز المنطقة الحدودية جنوب إسرائيل.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى استخدموا الأنفاق في هجماتهم ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تعمل إسرائيل على تطوير تقنيات للكشف عن الأنفاق بمحاذاة قطاع غزة، حيث قامت بتشييد جدار حدودي تحت الأرض وهو ما من شأنه أن يدمّر الأنفاق الموجود ويعيق عملية شق أنفاق جديدة، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الجدار سيكتمل بحلول عام 2019، بتكلفة تقدر بـ 700 مليون دولار.

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وقال الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد: إن أحدث ما اكتشف من أنفاق وتم تدميرها كان عبارة عن نفق يمتد بضع كيلومترات من داخل غزة الى منطقة حدودية، متهما حركة حماس بالوقوف وراء شقّ النفق، هذا ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس بشأن هذا الموضوع.