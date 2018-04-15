شاهد: إسرائيل تعلن تدمير نفق هجومي بمحاذاة قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر نفقاً هجومياً يُستخدم لحرب العصابات في محاذاة منطقة جباليا بقطاع غزة، مضيفاً أن النفق تجاوز المنطقة الحدودية جنوب إسرائيل.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى استخدموا الأنفاق في هجماتهم ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تعمل إسرائيل على تطوير تقنيات للكشف عن الأنفاق بمحاذاة قطاع غزة، حيث قامت بتشييد جدار حدودي تحت الأرض وهو ما من شأنه أن يدمّر الأنفاق الموجود ويعيق عملية شق أنفاق جديدة، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الجدار سيكتمل بحلول عام 2019، بتكلفة تقدر بـ 700 مليون دولار.