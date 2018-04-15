إسرائيل تستعد للرد على أي ضربة من إيران وتخشى تحول روسيا بعد الضربات الغربية على سوريا

على الرغم من الترحيب الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع قيل إنها لتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن تقويض التواجد الإيراني على الأراضي السورية يبقى الأولوية الأساسية بالنسبة للدولة العبرية.

وقد أكدت عدّة أطراف أن إسرائيل كانت على علم أو حتى تم استشارة مسؤولين فيها بخصوص الضربات الجوية الأميركية البريطانية الفرنسية المشتركة التي نفذت فجر السبت في سوريا، لكن يبدو أن ما تم إنجازه من إضعاف لقدرات الجيش السوري ليس كافيا بالنسبة للحكومة اليمينية في تل أبيب.

فقد سارع الأحد وزيران في إسرائيل للتأكيد على مواصلة "التحرك" ضد التواجد الإيراني في سوريا. وكرر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان القول إن "التمركز العسكري لإيران في سوريا يشكل تهديدا لأمن اسرائيل". فيما قال وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي، المتطرف نفتالي بينيت : "لا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لـ [الرئيس السوري] بشار الأسد".