محكمة فرنسية تجمّد أصول هاليداي وتحظر على أرملته التصرف بممتلكاته

جمدت محكمة فرنسية الأصول العقارية وعائدات أغاني أسطورة الروك الراحل، جوني هاليداي، في قرار اعتُبر انتصارا قضائيا جزئيا لولديه، لورا سميت وديفيد هاليداي، في وجه أرملته ليتيسيا.
ويحظر قرار المحكمة على ليتيسا، البالغة من العمر 42 عاما، البيع أو التصرف بممتلكات زوجها المتوفى. ولكن في الوقت ذاته لم يمنح القرار ابني هاليداي الحق في التدقيق بالعادات المجنية من الألبوم الموسيقي الذي صَدَرَ لوالديهما بعد وفاته، والذي يتوقع أن يجني أرباحا ضخمة.
وتوفي مغني الروك، في كانون الأول/ ديسمبر، عن 74 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة. وشارك مئات الآلاف في قداس لتأبين الرجل، الذي باع أكثر من 100 مليون تسجيل خلال مسيرته الموسيقية التي امتدت لستة عقود.
وتتفاوت تقديرات وسائل الإعلام الفرنسية، لثروته بشكل كبير مع إشارة بعضها إلى أنها قد تكون أقل بكثير من قيمة الـ 100مليون يورو التي تحدثت عنها التقارير الإعلامية، وذلك بسبب الديون.
للمزيد على يورونيوز:
وعلى الرغم من أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل وصية هاليداي المكتوبة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن المحامون قالوا إنه ترك كل شيء على ما يبدو، لزوجته الرابعة، ليتيسيا التي تزوجته عندما كان عمرها 21 عاما.
يشار إلى أن القرار جاء بناء على دعوى قضائية تقدمت بها ابنة هاليداي، الممثلة، لورا سميت، (34 عاما) وابنه المغني، ديفيد هاليداي، (51 عاما).