ماكرون يقول إنه أقنع ترامب بضرورة البقاء في سوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء قوات في سوريا، وذلك في معرض دفاعه عن مشاركة فرنسا في الضربات الجوية المشتركة.
وقال ماكرون إنه أقنع ترامب في الاتصالات الهاتفية التي سبقت ضربات يوم السبت الماضي بعدم سحب القوات من سوريا. وأضاف "أقنعناه بضرورة البقاء هناك".
وتابع ماكرون في مقابلة بثتها قناة بي.أف.أم التلفزيونية وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع مديابارت الإخباري الإلكتروني "لدينا الشرعية الدولية الكاملة للتحرك في هذا الإطار... لقد تدخل ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن".
وأضاف ماكرون أن بلاده "لم تعلن الحرب" على الرئيس السوري بشار الأسد، وقال "فرنسا لم تعلن الحرب على نظام الأسد" مشيرا إلى رغبة بلاده في التوصل إلى حل سياسي "شامل" للحرب في سوريا يجمع كل الجهات الفاعلة في الأزمة.
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وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنّوا فجر السبت الماضي عملية عسكرية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت به دمشق في دوما، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية سورية عدة، في دمشق وحمص.
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