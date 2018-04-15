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آذار/ مارس 2018: درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم

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آذار/ مارس 2018: درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم

آذار/ مارس 2018: درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم
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وفقاً لخرائط أعدتها خدمات برنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس، تعرض يورونيوز تحديثاً شهرياً حول المناخ في العالم: هذا العدد مخصص لشهر آذار / شباط 2018.

شهِدَ آذار / مارس درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم. كانت درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط ​​في منطقة كبيرة من شمال شرق أفريقيا، مروراً بآسيا الوسطى إلى الصين، لكن درجات الحرارة الباردة سادت في أوروبا وروسيا.

اتسم الشهر الماضي أيضاً بالعواصف الترابية الصحراوية ما أدى إلى تلوين السماء باللون الأحمر في اليونان، والثلوج باللون البرتقالي في منتجعات التزلج في جنوب شرق أوروبا.
أحداث الغبار هذه هي جزئياً نتيجة التصحر المتزايد من جراء تغير المناخ ولها تأثير هام على صحة الإنسان وأنشطته.

كان شهر آذار / مارس 2018 أكثر برودة من المتوسط ​​في جميع أنحاء أوروبا تقريبًا. شهد الجنوب الغربي كميات كبيرة من الأمطار، ما قلل في بعض أجزاء المنطقة من ظروف الجفاف السابقة.

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