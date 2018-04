آذار/ مارس 2018: درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم

وفقاً لخرائط أعدتها خدمات برنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس، تعرض يورونيوز تحديثاً شهرياً حول المناخ في العالم: هذا العدد مخصص لشهر آذار / شباط 2018.

شهِدَ آذار / مارس درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم. كانت درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط ​​في منطقة كبيرة من شمال شرق أفريقيا، مروراً بآسيا الوسطى إلى الصين، لكن درجات الحرارة الباردة سادت في أوروبا وروسيا.

