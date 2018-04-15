آذار/ مارس 2018: درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم

وفقاً لخرائط أعدتها خدمات برنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس، تعرض يورونيوز تحديثاً شهرياً حول المناخ في العالم: هذا العدد مخصص لشهر آذار / شباط 2018.
شهِدَ آذار / مارس درجات حرارة متناقضة في جميع أنحاء العالم. كانت درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط في منطقة كبيرة من شمال شرق أفريقيا، مروراً بآسيا الوسطى إلى الصين، لكن درجات الحرارة الباردة سادت في أوروبا وروسيا.
Panorama from the craters #Copernicus & #Eratosthenes (left) and along the Montes Apenninus. 3 panel mosaic shot from #London on 26th March 2018— Roger Hutchinson FRAS (@roger931) 30 mars 2018
Celestron Edge HD11 scope, ASI174MM camera, Televue 2.5x Powermate & 685nm IR pass filter#moon #astrophotography #space pic.twitter.com/Jj3dYh84rg
اتسم الشهر الماضي أيضاً بالعواصف الترابية الصحراوية ما أدى إلى تلوين السماء باللون الأحمر في اليونان، والثلوج باللون البرتقالي في منتجعات التزلج في جنوب شرق أوروبا.
أحداث الغبار هذه هي جزئياً نتيجة التصحر المتزايد من جراء تغير المناخ ولها تأثير هام على صحة الإنسان وأنشطته.
كان شهر آذار / مارس 2018 أكثر برودة من المتوسط في جميع أنحاء أوروبا تقريبًا. شهد الجنوب الغربي كميات كبيرة من الأمطار، ما قلل في بعض أجزاء المنطقة من ظروف الجفاف السابقة.
C3S Mar//Mar 2018 = +0.44°C (1981 – 2010 moy.//avg.) = 3ième rang//3th rank !!! Selon Copernicus Climate Change Service (C3S),le mois de Mars 2018 se classe au 3ième rang des plus chauds des dernières décennies à l‘échelle mondiale avec une anomalie mo https://t.co/t1uthKJFhG—
lliance Verte (NoMaDx5) 7 avril 2018