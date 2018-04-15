صلاح يسجل أرقام قياسية بهدفه الـ 40 في انتصار ليفربول على بورنموث

انضم محمد صلاح إلى اثنين من أساطير ليفربول عندما أحرز هدفه 40 في موسم مذهل في انتصار فريقه 3-صفر على بورنموث ليحكم قبضته على المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه الثاني بضربة رأس في الدقيقة 69 لينضم إلى ايان راش وروجر هانت. والثلاثة فقط هم من سجلوا 40 هدفا في موسم واحد مع ليفربول بجميع المسابقات.