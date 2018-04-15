القمة العربية في الظهران.. حضرت إيران بقوة في بيت عربي متصدع

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الوقوف مع الفلسطينيين "ودعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة والعيش بأمن وسلام"، فيما جدد العاهل السعودي اللك سلمان بن عبد العزيز التعبير عن استنكاره ورفضه لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وقال: "إننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض العربية".
وأكد اللك سلمان عن رفضه "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مديناً بشدة "الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية".
جاء ذلك في مستهل أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة الظهران السعودية، اليوم الأحد، تحت شعار تطوير العمل العربي المشترك، بمشاركة ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.
وقال الملك سلمان: إن تلك الصواريخ التي وصلت إلى 119 صاروخاً، ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة، برهنت للمجتمع الدولي مجدداً على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك".
وطرح الملك سلمان مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان: "تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة"، مؤكداً على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.
وسلّم الملك عبد الله، بصفته رئيس القمة العربية السابقة في دورتها الثامنة والعشرين، والتي عقدت في الأردن في شهر آذار من العام الماضي، رئاسة القمة العربية الحالية إلى الملك سلمان.
ومن جهته، قال الملك عبد الله: "نؤمن بأن المصلحة الإقليمية المشتركة تستدعي التصدي لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها، أو تهديد أمنها بأي شكل من الأشكال".
وجدد الملك عبد الله الدعوة إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا يشمل جميع مكونات الشعب السوري ويحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً"، وأشاد بـ "التطورات الإيجابية والنصر الذي حققه الأشقاء في العراق على تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً على ضرورة "استكمال الانتصار العسكري، بعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي".