القمة العربية في الظهران.. حضرت إيران بقوة في بيت عربي متصدع

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الوقوف مع الفلسطينيين "ودعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة والعيش بأمن وسلام"، فيما جدد العاهل السعودي اللك سلمان بن عبد العزيز التعبير عن استنكاره ورفضه لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وقال: "إننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض العربية".

وأكد اللك سلمان عن رفضه "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مديناً بشدة "الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية".