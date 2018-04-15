ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الشرطة القضائية تمكنت من احتجاز زوجة تاجر مخدرات واثنتين أخريين شقيقتين إحداهما قاصر وذلك بعد اقتتالهن بالأسلحة البيضاء ما ادى إلى جرح بعضهن بجروح خطيرة.
جرحى في شجار بالأسلحة البيضاء بين نسوة في الجزائر من أجل 1000 دينار
جرحى في شجار بالأسلحة البيضاء بين نسوة في الجزائر من أجل 1000 دينار
وأضافت الشرطة في المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر ان النساء كن تحت تأثير المادة المخدرة "ريفوتريل" وأن القتال بينهن نشب بسبب خلاف على ألف دينار جزائري امتنعت إحداهن عن سداده لإحدى الشقيقتين التي وقعت ضحية استغلال في عمل الدعارة.
العراك بدأ بملاسنات كلامية تطور فيما بعد إلى صدام بالأسلحة البيضاء فطعنت زوجة بارون المخدرات سيدة في بطنها وساقها وردت المصابة الطعنات فأصابت الجانية بوسط جسدها.
وقد اخلت السلطات المختصة سبيل النسوة بسبب جروههن البالغة لحين تقديمهن لنيابة الناحية بالعاصمة الجزائرية.
وقد أوقفت الشرطة تاجر المخدرات وهو زوج صاحبة بيت الدعارة منذ ثلاثة اسابيع بعد ان تك ضبط نحو 30 كيلوغراما من المواد المخدرة بمنطقة بوفاريك.