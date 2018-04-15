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الجزائر

جرحى في شجار بالأسلحة البيضاء بين نسوة في الجزائر من أجل 1000 دينار

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جرحى في شجار بالأسلحة البيضاء بين نسوة في الجزائر من أجل 1000 دينار

صورة عامة للعاصمة الجزائر
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REUTERS/ Zohra Bensemra
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ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الشرطة القضائية تمكنت من احتجاز زوجة تاجر مخدرات واثنتين أخريين شقيقتين إحداهما قاصر وذلك بعد اقتتالهن بالأسلحة البيضاء ما ادى إلى جرح بعضهن بجروح خطيرة.

وأضافت الشرطة في المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر ان النساء كن تحت تأثير المادة المخدرة "ريفوتريل" وأن القتال بينهن نشب بسبب خلاف على ألف دينار جزائري امتنعت إحداهن عن سداده لإحدى الشقيقتين التي وقعت ضحية استغلال في عمل الدعارة.

العراك بدأ بملاسنات كلامية تطور فيما بعد إلى صدام بالأسلحة البيضاء فطعنت زوجة بارون المخدرات سيدة في بطنها وساقها وردت المصابة الطعنات فأصابت الجانية بوسط جسدها.

وقد اخلت السلطات المختصة سبيل النسوة بسبب جروههن البالغة لحين تقديمهن لنيابة الناحية بالعاصمة الجزائرية.

وقد أوقفت الشرطة تاجر المخدرات وهو زوج صاحبة بيت الدعارة منذ ثلاثة اسابيع بعد ان تك ضبط نحو 30 كيلوغراما من المواد المخدرة بمنطقة بوفاريك.