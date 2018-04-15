أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الضربات العسكرية الصاروخية للتحالف الثلاثي فجر السبت على سوريا تعد عملا عدوانيا، تصريحات الأسد جاءت خلال استقباله الأحد مجموعة من المشرعين الروس، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
الأسد "مزاجه جيد" ويثني على منظومة الدفاع الروسية في التصدي لصواريخ التحالف الثلاثي
الأسد "مزاجه جيد" ويثني على منظومة الدفاع الروسية في التصدي لصواريخ التحالف الثلاثي
وأضافت الوكالة نقلا عن نواب روس حضروا اللقاء أن الرئيس السوري يبدو في حال أفضل ومزاج طيب، وشددوا على أن الأسد أثنى على النظام الصاروخي الدفاعي الروسي الذي استخدمه الجيش السوري في تصديه لصواريخ التحالف الثلاثي فجر السبت وأسقط 71 صاروخا من أصل 105 صورايخ وفقا لبيان الجيش السوري.
ولم يتم التطرق في اللقاء إلى مسألة تزويد روسيا للنظام السوري بمنظومة دفاع صاروخي من طراز "إس-300"، وقد وافق الأسد على تلبية دعوة نواب الدوما بزيارة روسيا وتحديدا منطقة "خانتي-مانسي" في سيبيريا، دون تحديد موعد الزيارة.