تعرض الفريق المنظم لألعاب الكومنولث للقوى في أستراليا لانتقادات كبيرة الأحد بعد أن تُرك العداء الأسكتلندي كالوم هوكينز لفترة من الزمن ممددا على الأرض دون رعاية طبية إثر انهياره أثناء سباق الماراثون بمدينة غولد كوست.
شاهد: انهيار عداء أسكتلندي في ماراثون بأستراليا بعد تصدّره السباق
شاهد: انهيار عداء أسكتلندي في ماراثون بأستراليا بعد تصدّره السباق
وكان هاوكنز متقدما بنحو دقيقتين عن أقرب العدائين إليه، ولم يكن يفصله عن خط النهاية أكثر من ميل ونصف الميل (2400 م) فقط عندما بدأ يتمايل بشكل غريب ثم انهار عند طرف خط السابق على مرأى المتفرجين.
لكن العداء أصر على النهوض على قدميه والاستمرار بالجري لمسافة 100 متر قبل السقوط مجددا. ولم تفلح محاولاته للوقوف مرة ثانية، وصدم رأسه بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.
والتقط المتفرجون صورا للعداء المنهار على الطريق الذي اضطر للانتظار عدة دقائق قبل وصول فريق العناية الطبية. ثم تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وأكد الفريق الأسكتلندي أن حالته لم تكن خطيرة، وأنه يخضع لفحوص طبية احترازية.