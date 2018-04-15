دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن استخدامه تعبير "المهمة تمت" في تغريدة أعقبت الضربات الصاروخية على سوريا فجر السبت بقيادة أميركية ومشاركة بريطانية فرنسية.
هل سرق ترامب عبارة "المهمة تمت" من سلفه بوش؟
هل سرق ترامب عبارة "المهمة تمت" من سلفه بوش؟
ونقلت وسائل الإعلام الاميركية التأكيد ان تعبير "المهمة تمت" كان استخدمه الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن بعد غزوه العراق في 2003، وأن التعبير كان خاصا ببوش وعانى منه طيلة فترة رئاسته.
وقال ترامب على تويتر "نُفذت الغارة على سوريا بكفاءة وبدقة لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاعت وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للحط من قدر الغارة وفعاليتها كانت استخدامي لتعبير "المهمة تمت".
وتابع ترامب الذي يثير الجدل في تغريداته كنت أعلم أنهم سيستغلونها ولكني شعرت أنه تعبير عسكري رائع يمكن استخدامه مجددا داعيا إلى استخدامه كثيرا.