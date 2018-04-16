سيكون عشاق الأسرة المالكة في بريطانيا على موعد لتذوق جعة ملكية تحمل إسم عائلة ويندسور والأمير هاري وخطيبته ميغان خمرت بمناسبة عقد قران العروسين الشهر المقبل.
"هاري أند ميغان وندسور كنوت".. جعة بريطانية أميركية بمذاق ملكي
"هاري أند ميغان وندسور كنوت".. جعة بريطانية أميركية بمذاق ملكي
الجعة الملكية الخاصة تحمل إسم "زفاف هاري آند ميغان في ويندسور" خمرت في المدينة التي سيتم فيها الزواج من أجل إعطاء صبغة أميركية.
للخاصية البريطانية المتمثلة في الإقبال على البيرة خلال هذا الزواج عبر الأطلسي المقرر في 19 مايو/ أيار المقبل في قصر الملكة إليزابيث في قلعة ويندسور.
جعة "زواج هاري أند ميغان في ويندسور" تأتي في إطار سلسلة جعات الزفاف في ويندسور التي انتجت لأول مرة في العام 2011 بمناسبة حفل زفاف وليام وكيت.
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ويؤكد مصنع الجعة الملكية ان النسخة الجديدة من هذه البيرة الملكية تحمل بعض الاختلافات البارزة، فالبيرة الشاحبة تصنع من الشعير الذي يزرع في مزرعة ويندسور الملكية، لتمثيل هاري، وأضيفت إليه عشبة الجنجل الشائع او حشيشة الدينار التي ترمز إلى الساحل الغربي الأميركي، لعكس تراث ميغان.
وتاريخيا كانت ويندسور مدينة تخمير تقليدية وكان لديها منذ قرن عدة مصانع لتخمير الجعة ونقلها إلى العاصمة لندن.
وتوقف أخر عن الإنتاج في عام 1931، لينتهي تاريخ ويندسور مع الجعة لغاية إعادة إحيائه من خلال إطلاق جعة ويندسور وإيتون في أبريل/نيسان 2010.
هذا المصنع الجديد ينتج الجعة الصغيرة باستخدام معدات وتقنيات التخمير التقليدية والحديثة.