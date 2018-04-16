شاهد الطقوس الدينية لرياضة السومو اليابانية
أقيمت بطولة مصارعة السومو لمهرجان الربيع لهذا العام أمام ضريح الحروب المثير للجدل في طوكيو يوم الإثنين 16 أبريل وسط العديد من الفضائح التي تتداول حول الرياضة الوطنية في البلاد.
على الرغم من تعرض مصارعة السومو لانتقادات شديدة بسبب مجموعة الفضائح، والتي كان آخرها طلب من الممرضات الطبيات مغادرة حلقة السومو أثناء معالجتهن لمسؤول محلي بعد ضربه ضربا مبرحا، إلا أن شعبية الرياضة في البلاد لم تتأثر بشكل كبير. كما شددت جمعية السومو اليابانية على السماح للفتيات الصغيرات بالانضمام إلى المصارعات في الحلبة.
يمكن إرجاع تاريخ سومو إلى أكثر من 1500 عام بالإضافة إلى ارتباط الرياضة بشكل وثيق بالطقوس الدينية التي أجريت في أضرحة الشنتو للصلاة من أجل حصاد وفير.