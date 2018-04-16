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الولايات المتحدة الأمريكية

7 قتلى في أعمال شغب هي الأكثر دموية في سجون أمريكا منذ 25 عاما

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7 قتلى في أعمال شغب هي الأكثر دموية في سجون أمريكا منذ 25 عاما

7 قتلى في أعمال شغب هي الأكثر دموية في سجون أمريكا منذ 25 عاما
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قال مسؤولون بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية وخبير في أمن السجون إن سبعة نزلاء بأحد سجون الولاية قتلوا طعنا كما أصيب 17 آخرون في واقعة شغب دامت لثماني ساعات وتعد الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ العام 1993.

وقالت إدارة السجون في الولاية على تويتر إنه جرى تأمين (مؤسسة لي الإصلاحية) في مدينة بيشوبفيل التي تقع في ولاية ساوث كارولاينا على بعد نحو 64 كيلومترا شمال شرقي كولومبيا عاصمة الولاية، الساعة 6 و 55 دقيقة بتوقيت غرينتش. وكانت أحداث العنف بدأت حوالي الساعة 23 و 15 دقيقة بتوقيت غرينتش مساء الأحد وانتشرت في ثلاثة مبان للسجناء.

وقال ستيف مارتن وهو خبير في أمن السجون يعمل حاليا مراقبا اتحاديا بمجمع سجون رايكرز أيلاند الرئيسي في نيويورك إن الحادثة هي الأكثر دموية منذ العام 1993 عندما قتل تسعة سجناء وضابط في سجن أوهايو الجنوبي بمدينة لوكاسفيل.

وقال لاري لوجان مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة لي إن السجناء السبعة في ساوث كارولاينا قتلوا طعنا.

وذكر الموقع الإلكتروني للسجن أن عدد نزلائه يبلغ 1583.

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الوكالات • رويترز