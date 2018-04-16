خط ساخن مجاني.. للألمانيين المتخوفين من زيادة أعداد المهاجرين

إن كنت تعيش في ألمانيا وتشعر بأنك بدأت تتأثر بخطاب اليمين المتطرف الذي يدعو إلى كراهية المسلمين والمهاجرين فما عليك إلا الاتصال بالخط الساخن الذي افتتحه علي تشان.

يعيش علي تشان في مدينة إيسن الألمانية ويقول عن نفسه إنه "مهاجر مثالي"، وصل إلى ألمانيا عندما كان طفلا في عام 1995 هربا من الاضطهاد في جنوب شرق تركيا. وهو من الأكراد العلويين.