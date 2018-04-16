أمازون تلغي خطتها لتزويد المستشفيات بالأدوية

قالت شبكة سي إن بي سي الأميركية إن شركة أمازون لنقل المنتجات والبضائع قررت تأجيل خططتها لتزويد المستشفيات بالأدوية والمنتجات الصيدلية لأجل غير مسمى.
وقالت مصادر مطلعة بالأمر للشبكة الأميركية، إن أمازون عجزت عن إيجاد حلول لعدة تحديات خاصة بدخول مجال بيع الأدوية التي تختلف عن غيرها من المنتجات التي تبيعها الشركة.
ولم تتمكن أمازون من تجهيز الشبكة اللوجستية اللازمة لنقل منتجات حساسة لدرجة الحرار كالأدوية، بحسب وصف الشبكة نقلاً عن المصادر.
كذلك عجزت امازون عن إقناع المستشفيات الكبرى بالتخلي عن أساليبها التقليدية في شراء الأدوية، والتي عادة ما يتخللها تواجد العديد من الوسطاء.