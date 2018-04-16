زيادة ملحوظة في نسب المواليد خارج إطار الزواج في أوروبا

ولد أكثر من 5.1 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي في العام 2016. وفي ثماني دول من أصل 28 دولة عضو، وصلت نسب المواليد خارج إطار الزواج إلى نسب مرتفعة للغاية. فرنسا تصدرت نسب المواليد خارج إطار الزواج، إذ يتمتع الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد خارج إطار الزواج بحقوقهم كاملة، أما في اليونان فالأمر أكثر تعقيدا إذ لا يزال المجتمع ينظر إلى العلاقات خارج إطار الزواج بطريقة مختلفة.
نسب المواليد خارج إطار الزواج
بلغاريا وسلوفينيا 58.6%
إستونيا (56.1٪)
السويد (54.9٪)
الدنمارك (54٪)
البرتغال (52.8٪)
هولندا (50.4٪).
زيادة كبيرة في نسبة المواليد خارج إطار الزواج في أوروبا
مقارنة بالعام 2000، ارتفعت نسبة المواليد خارج إطار الزواج في جميع الدول الأعضاء.
فمن ناحية ، نمت نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بشكل كبير في الدول الأعضاء في البحر المتوسط. وقد ازدادت بمقدار ثمانية أضعاف النسبة في قبرص (من 2.3 ٪ في العام 2000 إلى 19.1 ٪ في عام 2016). وتضاعف ثلاث مرات في مالطا (من 10.6٪ إلى 31.8٪) وإيطاليا (من 9.7٪ إلى 28.0٪)، بينما أصبح المعدل في إسبانيا أعلى بنحو 2.5 مرة (من 17.7٪ إلى 45.9٪)، اليونان (من 4.0٪ إلى 9.4٪). ٪).
من ناحية أخرى، ظلت نسبة المواليد خارج الزواج مستقرة نسبياً بين عامي 2000 و 2016 في شمال أوروبا، لا سيما في الدول الأعضاء في الشمال (السويد وفنلندا والدنمارك)، وفي أيرلندا والمملكة المتحدة.
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