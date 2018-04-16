عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

بربارا بوش مريضة وترفض العلاج

تقرأ الآن:

بربارا بوش مريضة وترفض العلاج

بربارا بوش زوجة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الأب
حجم النص Aa Aa

بربارا بوش زوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، تعاني من مشاكل صحية وترفض تلقي المزيد من العلاج في المستشفى.

السيدة الأميركية الأولى السابقة البالغة من العمر 92 عاماً، تعاني من مرض رئوي مزمن ومن فشل القلب الاحتقاني.

خلال حكم زوجها بين عامي 1989 و 1993، حظيت بربارا بوش بشعبية واشتهرت بكلماتها الحادة وفطنتها. وقد لعبت دوراً هاماً في تشجيع محو الأمية لدى الراشدين.

أما الرئيس بوش الأب وعمره اليوم 93 عاماً، فهو أكبر الرؤساء الأميركيين الاحياء سناً.

الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة يعاني أيضاً من مشاكل صحية وقد أمضى وقتاً طويلاً في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بالتهاب رئوي العام الماضي.