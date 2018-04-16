لماذا تحول قصر باكنغهام الى اللون الأخضر؟
ضمن مبادرة عالمية لحماية الغابات الاستوائية، أضيئت واجهة قصر باكنغهام بأنوار خضراء تظهر صوراً لتفاصيل هذه الغابات مساء يوم الأحد. هذا العرض الضوئي سيسبق قمة يشارك فيها رؤساء حكومات دول الكومنولث في لندن هذا الأسبوع.
وتهدف هذه المبادرة للمحافظة على الغابات في دول الكومنولث. ويبلغ عدد هذه الدول 53 دولة يرعاها التاج الملكي وتتألف من معظم المستعمرات البريطانية السابقة. وعبر خلق هذه الشبكة من المشاريع الخاصة بحماية الغابات، ستشكل هذه المبادرة سعي الملكة اليزابيت الثانية لحماية الغابات الاستوائية.