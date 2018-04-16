إيمانويل ماكرون و الحلم الأوروبي..السبل الكفيلة لتحقيقه؟

في الثامن من أيلول/سبتمبر، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أثينا دعوة حماسية "لإعادة بناء" الاتحاد الأوروبي. وأشار ماكرون إلى أن أوروبا وحدها من لديها تقاليد في احترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقال ماكرون حينها "نحن نتشارك تاريخا ومصيرا ... ينبغي الدفاع عن هذا التراث"، متابعا أن "اليوم، السيادة والديمقراطية والثقة في خطر".

هذا وسيتحدث الرئيس الفرنسي هذا الثلاثاء أمام نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن المشروع الأرووبي بشكل خاص. ملفات عديدة سيطرحها الرئيس الفرنسي منها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومواقف الحكومة البريطانية في هذا الصدد فضلا عن رؤية إيجابية يبحث عنها ماكرون للدفاع عن أوروبا موحدة