المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز

قالت كونشيتا فورست، مغنية البوب النمساوية الملتحية التي أصبحت أيقونة للدفاع عن حقوق المثليين بعد فوزها في مسابقة يوروفيجن الغنائية في 2014، إنها مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز.
وأضافت المغنية التي تبلغ من العمر 29 عاما على إنستجرام مساء يوم الأحد "شخصت بالإصابة بفيروس (إتش.آي.في) منذ سنوات".
وقالت فورست، واسمها الحقيقي هو توم نويفيرت، على إنستجرام لمتابعيها الذين يقترب عددهم من 300 ألف متابع، إنها اضطرت للإعلان عن إصابتها بالفيروس بسبب تهديد حبيب سابق لها.
وقالت فورست "في الحقيقة الأمر لا يهم الناس لكن حبيبي السابق يهددني بكشف هذه المعلومة الشخصية على الملأ، ولن أعطي لأي أحد الحق في إخافتي أو التأثير على حياتي".
وحققت المغنية، التي يجمع مظهرها المميز بين الشعر الأسود الطويل والأظافر المطلية واللحية السوداء المرتبة، الشهرة بعد الفوز في المسابقة الغنائية الطويلة بأغنيتها الشعبية (رايز لايك إيه فينكس).
وقالت فورست إن العلاج من الفيروس يمضي على نحو جيد.
وقالت على إنستجرام "منذ علمت بالتشخيص وأنا أتلقى العلاج، وبقيت لسنوات طوال دون حد الكشف مما يعني أنني لا يمكن أن أنقل الفيروس".
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالفيروس المسبب للإيدز وتوفي 35 مليونا منذ تفشيه في الثمانينات.
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