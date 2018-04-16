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النمسا

المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز

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المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز

المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز
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قالت كونشيتا فورست، مغنية البوب النمساوية الملتحية التي أصبحت أيقونة للدفاع عن حقوق المثليين بعد فوزها في مسابقة يوروفيجن الغنائية في 2014، إنها مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المغنية التي تبلغ من العمر 29 عاما على إنستجرام مساء يوم الأحد "شخصت بالإصابة بفيروس (إتش.آي.في) منذ سنوات".

وقالت فورست، واسمها الحقيقي هو توم نويفيرت، على إنستجرام لمتابعيها الذين يقترب عددهم من 300 ألف متابع، إنها اضطرت للإعلان عن إصابتها بالفيروس بسبب تهديد حبيب سابق لها.

وقالت فورست "في الحقيقة الأمر لا يهم الناس لكن حبيبي السابق يهددني بكشف هذه المعلومة الشخصية على الملأ، ولن أعطي لأي أحد الحق في إخافتي أو التأثير على حياتي".

وحققت المغنية، التي يجمع مظهرها المميز بين الشعر الأسود الطويل والأظافر المطلية واللحية السوداء المرتبة، الشهرة بعد الفوز في المسابقة الغنائية الطويلة بأغنيتها الشعبية (رايز لايك إيه فينكس).

وقالت فورست إن العلاج من الفيروس يمضي على نحو جيد.

وقالت على إنستجرام "منذ علمت بالتشخيص وأنا أتلقى العلاج، وبقيت لسنوات طوال دون حد الكشف مما يعني أنني لا يمكن أن أنقل الفيروس".

heute ist der tag gekommen, mich für den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist für die öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in zukunft niemandem das recht, mir angst zu machen und mein leben derart zu beeinflussen. seit ich die diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer behandlung, und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der nachweisgrenze, damit also nicht in der lage, den virus weiter zu geben. ich wollte aus mehreren gründen bisher nicht damit an die öffentlichkeit gehen, nur zwei davon will ich hier nennen: der wichtigste war mir meine familie, die seit dem ersten tag bescheid weiss und mich bedingungslos unterstützt hat. ihnen hätte ich die aufmerksamkeit für den hiv-status ihres sohnes, enkels und bruders gerne erspart. genauso wissen meine freunde seit geraumer zeit bescheid und gehen in einer unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem betroffenen wünschen würde. zweitens ist es eine information, die meiner meinung nach hauptsächlich für diejenigen menschen von relevanz ist, mit denen sexueller kontakt infrage kommt. coming out ist besser als von dritten geoutet zu werden. ich hoffe, mut zu machen und einen weiteren schritt zu setzen gegen die stigmatisierung von menschen, die sich durch ihr eigenes verhalten oder aber unverschuldet mit hiv infiziert haben. an meine fans: die information über meinen hiv-status mag neu für euch sein – mein status ist es nicht! es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. danke für eure unterstützung!

Une publication partagée par conchita (@conchitawurst) le

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالفيروس المسبب للإيدز وتوفي 35 مليونا منذ تفشيه في الثمانينات.

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الوكالات • Reuters

منتج شريط الفيديو • Maha Farid