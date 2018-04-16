المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز

قالت كونشيتا فورست، مغنية البوب النمساوية الملتحية التي أصبحت أيقونة للدفاع عن حقوق المثليين بعد فوزها في مسابقة يوروفيجن الغنائية في 2014، إنها مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المغنية التي تبلغ من العمر 29 عاما على إنستجرام مساء يوم الأحد "شخصت بالإصابة بفيروس (إتش.آي.في) منذ سنوات".