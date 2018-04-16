الفيفا تستهل معاينة استعداد المغرب لإستضافة كأس العالم 2026

بعد الدعم الذي تلقاه المغرب من بعض الدول العربية والإفريقية والأوروبية لترشحه لاستضافة فعاليات كأس العالم 2026، يستهل فريق خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هذا الاثنين زيارة معاينة إلى المملكة.
هذه الزيارة التي تستمر إلى غاية الـ 19 من أبريل/نيسان الجاري ستقيم الإمكانيات والاستعدادات التي توفرها المملكة لاحتضان المونديال.
وتشمل زيارة فريق خبراء الفيفا كل من مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء.
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وشمل ملف استضافة المغرب لمونديال 2026 لكرة القدم 12 مدينة و14 ملعبا، من بينها خمسة ملاعب موجودة بالفعل وثلاثة أخرى في مرحلة الإنجاز وكذلك مشروع بناء ستة ملاعب جديدة.
هذا ودعمت الدول العربية العضوة في جامعة الدول العربية التي اختتمت أشغالها الأحد بالمملكة العربية السعودية ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على اختبار الدولة التي ستتضيف مونديال 2026 خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيعقد في 13 من يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة الروسية موسكو.