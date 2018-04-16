رئيس الموساد الأسبق: علينا ان نأخذ تهديدات إيران على محمل الجد

حذر رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي الأسبق داني ياتوم من عواقب القصف الذي نفذه التحالف الثلاثي ضد سوريا على إسرائيل قائلا إن تل أبيب دخلت عمليا في مسار من المواجهة مع إيران لأن طهران تتهم اسرائيل بقصف مواقع لها وقتل جنودها.
وشدد ياتوم في تصريحات أدلى بها لإذاعة 103 إف أم الإسرائيلية على ضرورة أخذ تهديدات إيران على محمل الجد مشيرا إلى أنه وبحكم تجربته في مجال الاستخبارات ومعرفته الجيدة لإيران فإن طهران تنفذ دائما تهديداتها والتاريخ سجل ذلك.
كما قدم ياتوم توضيحات بشأن إسقاط إسرائيل لطائرة إيرانية من دون طيار كانت محملة بالمتفجرات في إسرائيل بقوله "الطائرة الإيرانية الهجومية مسيرة وكانت محملة بالأسلحة، هي طائرة ذكية وتم تقليد صنعها عن طائرة أمريكية وهي قادرة على التخفي".