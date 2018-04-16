غانا تطلب من مسلميها اعتماد واتساب لتبليغ الآذان بدلا من مكبرات الصوت

طلبت سلطات غانا من المسلمين الغانيين تفضيل استعمال تطبيق واتساب، على استعمال مكبرات الصوت فيما يتعلق بإبلاغ الآذان، وذلك في مسعى منها للحد من الضجيج الذي تحدثه مكبرات الصوت.
وجاء في دويتشه فيله أنه تتم زيادة درجة الصوت إلى مستوى يتجاوز الحد المسموح به، ما يجعل قوة الصوت المنبعث من البوق مزعجة واعتبارها تلوثا بيئيا، شأن ذلك شأن حالة الفوضى المرورية، والأصوات الصاخبة للموسيقى والباعة المتجولين، وازدحام الشوارع بالمارة.
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بين متفهم ورافض
يوافق البعض من المسلمين في غانا على تخفيض حدة الصوت المنبعث من المكبرات، فيما يرفض آخرون فكرة الاعتماد على تطبيق واتساب، خاصة وأن معظم الناس ليسوا منخرطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات.
أعراض جانبية
وفي العاصمة أكرا تواجه الكنائس وبصفة خاصة المساجد مشكلة قوة انبعاث الصوت الزائد عن الحد. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الضجيج يمكن أن تكون له أضرار جانبية على الصحة العامة، من قبيل اضطراب النوم لدى الشخص، واضطراب المدارك التي قد تتطور مشكلتها على المدى القصير والطويل.
متى تتجاوز قوة الصوت الحدود؟
وحتى تكون الفكرة واضحة بشأن مستويات حدة الصوت، توصي منظمة الصحة العالمية مثلا باعتماد أقل من 30 درجة ديسيبال من مستوى الصوت، إذا أراد الإنسان أن يستعد للنوم في غرفة، ويتمتع بجودة مناسبة للنوم. أما في الأقسام المدرسية فإن مستوى الصوت لأجل تدريس جيد وظروف تعليم ملائمة، فينبغي أن تقل عن 35 درجة ديسيبال.