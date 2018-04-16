تعرض رجل يبلغ من العمر 41 عاما لجروح خطيرة بشاطئ لفتشانيرز بالقرب من مدينة غريتاون، في ثاني أخطر حادث هجوم سمك قرش على رياضي يركب الأمواج في غرب أستراليا حيث وقع الهجوم الأول.
رياضي كاد أن يفقد ساقه بسبب قرش شرس
رياضي كاد أن يفقد ساقه بسبب قرش شرس
الضحية جيسون لونغراس كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في الصباح الباكر عندما هاجمه سمك قرش وعض ساقه اليمنى.
جيسون تمكن من صد هجوم القرش وانقاذ حياته بعد أن سبح نحو الشاطئ بالرغم من الإصابات الطفيفة على مستوى ساقه.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه تعرض الرياضي أليخاندرو ترافاجليني البالغ من العمر 37 عاما لهجوم سمك قرش أثناء ركوبه الأمواج على شاطئ كوبلستونز.
فرق الإغاثة تنقلت إلى الشاطئ لإسعاف كل من أليخاندرو وجيسون.
الحادثان اللذان وقعا في اليوم ذاته دفعا برابطة ركوب الأمواج إلى تأجيل انطلاق المسابقة الدولية لركوب الأمواج مارغريت ريفر برو لمدة ساعة تقريباً.