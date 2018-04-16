أمٌّ تصمم أول ألبوم صور للاعبات كرة القدم الإسبانية

تقدم وسائل التواصل الاجتماعي لروادها فرصة رائعة لطلب المساعدة بسهولة وتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة في الماضي.
أمٌّ تصمم أول ألبوم صور للاعبات كرة القدم الإسبانية
أمٌّ تصمم أول ألبوم صور للاعبات كرة القدم الإسبانية
فقد ساعد تويتر سيدة إسبانية من تحقيق مفاجأة لجميع عشاق كرة القدم النسائية الإسبانية، ما كانت لتنفذها لولا سهولة التواصل في العالم الافتراضي.
فبعد اتصالات وعمل مضن نشرت ماريا فازكيز الجمعة صورة فسيفسائية ضخمة على تويتر وكتب فوقها: "لقد أنجزت أكثر من 250 ملصقا بمساعدة الصور والأندية، وبتسخير الكثير من الجهد والوقت".
الفسيفساء الكبيرة ضمت ملصقات لصور لاعبات "ليغا إيبردرولا" وهو أعلى مستوى من مسابقة الدوري لكرة القدم الإسبانية للسيدات.
وأما عن السبب الذي دفع ماريا لتسخير كل هذا الوقت قالت: "أردت أن أقدم لابنتي ألبوم ملصقات يحتوي على شخصياتهما المفضلة. لقد قمت بطباعته وتنضيده بنفسي. لقد أحبتاه. وفرحتا به. أنا فخورة لأنني قدمت لهما هذا".