الفلبين ترحل سياسيا أوروبيا لإنتقاده حملة دوتيرتي ضد المخدرات

منعت السلطات المكلفة بالهجرة في الفلبين الأحد جياكومو فيليبيك نائب الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين من دخول الفلبين بسبب الانتقادات التي وجهها لرئيس رودريغو دوتيرتي.

وقال حزب أكبايان سيتيزينز أكشن الاشتراكي إن سياسيا أوروبيا، كان عضوا في وفد أدان عمليات القتل في إطار الحملة ضد المخدرات غير المشروعة في الفلبين، تم منعه من دخول البلاد الأحد.

وأكد جاستن بالان العضو بحزب أكبايان في تصريحات إعلامية أن السلطات احتجزت جياكومو فيليبيك بقوله "تم احتجازه في مطار سيبو وترحيله على الفور".

وأضاف بالان أنه تم دعوة فيليبك إلى الفلبين كضيف في اجتماع أكبايان الدوري مع الحلفاء الدوليين والمحليين في سيبو.

ولم يطرأ أي رد فعل من وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الهجرة في الفلبين على ترحيل فيليبيك، الذي تم ابلاغه بأنه بحاجة إلى تقديم "أمر برفع اسمه من القائمة السوداء" قبل السماح له بدخول الفلبين.

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سيغال ودوتيرتي والحرب على المخدرات

وندد جياكومو فيليبيك في أكتوبر/تشرين الأول بعمليات القتل والانتهاكات المرتبطة بحملة الرئيس رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات غير المشروعة عقب انضمامه إلى بعثة دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وكان فيليبيك حينها في الفلبين.

ووصف جاستن بالان إجراء المنع هذا بالسخيف بقوله "نعتقد أن هذا أمر سخيف ومثير للقلق باعتبار أن هذا يحدث بعد انسحاب الرئيس دوتيرتي من المحكمة الجنائية الدولية، ورفضه أي تحقيق دولي بشأن الحرب على المخدرات".

وأعلن دوتيرتي انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، بعد شهر من إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة فتح تحقيق حول آلاف عمليات القتل جرت في البلاد بدون محاكمة ويشتبه بأنها حدثت في إطار حملة دوتيرتي ضد المخدرات غير المشروعة التي انطلقت منذ يوليو/ تموز 2016.

وتشير الإحصائيات إلى وفاة أكثر من 4100 من المشتبه في ترويجهم وتعاطيهم للمخدرات من طرف الشرطة في الوقت الذي تتحدث فيه منظمات حقوقية حوالي 13 ألف شخص.