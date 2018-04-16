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سوريا

الروس نقلا عن دمشق يزعمون أن قوات الأسد أسقطت 71 صاروخا موجها

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الروس نقلا عن دمشق يزعمون أن قوات الأسد أسقطت 71 صاروخا موجها

الروس نقلا عن دمشق يزعمون أن قوات الأسد أسقطت 71 صاروخا موجها
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نسبت وكالة الإعلام الروسية لوزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إن الجيش السوري دمر 71 من 103 صواريخ موجهة، تم رصدها في المجال الجوي لسوريا خلال الضربات الصاروخية الغربية في مطلع الأسبوع. واستهدفت ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية يوم السبت منشآت تابعة لبرنامج الأسلحة الكيماوية السوري، ردا على هجوم يشتبه بأنه بالغاز السام قبلها بأسبوع.

ولم يحدث العقاب تغييرا يذكر في مسار الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، لكن الهجوم الذي يشتبه أنه وقع بالغاز السام أحدث تغييرا. فقد كانت المعارضة تسيطر على معقلها في دوما قرب العاصمة دمشق منذ سنوات على الرغم من الهجمات المتكررة. لكنها في غضون ساعات من هجوم السابع من أبريل نيسان بدأت تتقهقر.

وبحلول الوقت الذي رد فيه الغرب وكان بعد أقل من أسبوع على الهجوم، انهارت المقاومة المسلحة في المناطق المحيطة بدمشق، مركز القوة للحكومة السورية، مما عزز من قبضة الأسد. ونددت سوريا وروسيا بالتدخل العسكري الغربي في وقت مبكر من صباح يوم السبت ونفى البلدان استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

ووصفت موسكو الهجوم بأنه أكذوبة تم تلفيقها بمساعدة بريطانيا، في حين قالت الحكومة البريطانية إن كمية كبيرة من المعلومات، ومنها معلومات مخابرات، أشارت إلى مسؤولية الحكومة السورية.

الوكالات • رويترز