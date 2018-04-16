الروس نقلا عن دمشق يزعمون أن قوات الأسد أسقطت 71 صاروخا موجها

نسبت وكالة الإعلام الروسية لوزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إن الجيش السوري دمر 71 من 103 صواريخ موجهة، تم رصدها في المجال الجوي لسوريا خلال الضربات الصاروخية الغربية في مطلع الأسبوع. واستهدفت ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية يوم السبت منشآت تابعة لبرنامج الأسلحة الكيماوية السوري، ردا على هجوم يشتبه بأنه بالغاز السام قبلها بأسبوع.

ولم يحدث العقاب تغييرا يذكر في مسار الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، لكن الهجوم الذي يشتبه أنه وقع بالغاز السام أحدث تغييرا. فقد كانت المعارضة تسيطر على معقلها في دوما قرب العاصمة دمشق منذ سنوات على الرغم من الهجمات المتكررة. لكنها في غضون ساعات من هجوم السابع من أبريل نيسان بدأت تتقهقر.