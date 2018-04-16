الكشف عن أكثر السيارات أماناً بالعالم

لشركة فولفو شهرتها العالمية التي لا يختلف اثنان عليها. وهذا ما اكده مختبر تشاتشام للبحث على موقعه الالكتروني حول خصائص سيارة فولفو "أكس سي 90". وييشير المختبر إلى أن هذه السيارة طالت السقف الأعلى للسلامة، وتفوقت على معايير جميع السيارات لناحية سلامة، وقد جمعت أعلى نقاط على الاطلاق وفق البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات.

هذه السيارة التي منحها مختبر تشاتشام جائزة السلامة عام 2016، تبقى حتى اليوم أكثر السيارات أماناً على الاطلاق. ومجهزة بأجهزة استشعار لاستخدام المكابح آلياً فور الاقتراب من سيارة أخرى أو حتى من شخص يسير على الطريق.

و"ستبقى هذه السيارة حتى عام 2020 أكثر السيارات أماناً"، كما يقول المدير الإداري لشركة فولفو في المملكة المتحدة نيك كونور.