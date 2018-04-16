الكشف عن أكثر السيارات أماناً بالعالم

لشركة فولفو شهرتها العالمية التي لا يختلف اثنان عليها. وهذا ما اكده مختبر تشاتشام للبحث على موقعه الالكتروني حول خصائص سيارة فولفو "أكس سي 90". وييشير المختبر إلى أن هذه السيارة طالت السقف الأعلى للسلامة، وتفوقت على معايير جميع السيارات لناحية سلامة، وقد جمعت أعلى نقاط على الاطلاق وفق البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات.
هذه السيارة التي منحها مختبر تشاتشام جائزة السلامة عام 2016، تبقى حتى اليوم أكثر السيارات أماناً على الاطلاق. ومجهزة بأجهزة استشعار لاستخدام المكابح آلياً فور الاقتراب من سيارة أخرى أو حتى من شخص يسير على الطريق.
و"ستبقى هذه السيارة حتى عام 2020 أكثر السيارات أماناً"، كما يقول المدير الإداري لشركة فولفو في المملكة المتحدة نيك كونور.
وفق الاحصائيات، بريطانيا لم تسجل أي حالة وفاة أو إصابة نتيجة حادث تعرضت لها هذه السيارة، منذ عام 2002. ويقدر عدد السيارات التي بيعت في المملكة المتحدة بخمسين ألف سيارة.
أول سيارة تستخدم أنظمة الفرملة الذكية
ويقول مركز مختبر تشاتشام إن السيارة التي تضاهيها من ناحية السلامة وخدمة الفرملة الذكية، فهي سيارة أودي كيو 7، وتحديداً هذا النوع الذي بيع عامي 2015 و2016.
لكنَّ فولفو اكس سي 90 هي أول سيارة تستخدم أنظمة التصوير والرادار لتحذير السائق من أي خطر داهم. كما أن العديد من سيارات اليوم مجهزة بهذه الأنظمة لكنها مبرمجة كي تستخدم مع سرعة تفوق عن 50 كلم/الساعة.
ويرى مركز مختبر تشاشام أن اختراع "فرملة الطوارئ الذاتية التحكم" هو أهم اختراع منذ اختراع حزام الأمن وتزويد السيارات به.
هذا ومن المحتمل أن تتراجع أسعار التأمين على السيارة المجهزة بهذا الاختراع الجديد.