البيت الأبيض يرد على ماكرون ويؤكد نية ترامب سحب قواته من سوريا

عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حول إقناعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا رد البيت الأبيض على ماكرون بقوله إن ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع وقت ممكن.
وأكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان قولها "المهمة الأمريكية لم تتغير والرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن".
"وأضافت ساندرز "إننا مصممون على سحق تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".
رد البيت الأبيض الأمريكي جاء بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية حيث أشار في بداية الحوار أنه شخصياً أقنع ترامب بإبقاء القوات الأمريكية لأمد بعيد في سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن بداية الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رؤساء دول من البلطيق اعتزامه سحب قواته من سوريا وقال "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا".
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وأضاف ترامب "مهمتنا الأساسية في هذا الصدد هي التخلص من تنظيم داعش وقد اقتربنا من إتمام هذه المهمة وسنتخذ قريبا القرار بالتنسيق مع آخرين بشأن ما سنفعله. أريد الخروج. أريد أن أعيد جنودنا لوطنهم".
وكلف ملف الشرق الأوسط واشنطن خلال 17 عاما حوالي 7 تريليونات دولار بحسب الرئيس الأمريكي الذي اقترح في هذا الشأن أن تدفع المملكة العربية السعودية تكاليف التواجد العسكري الأمريكي في سوريا.