الآلاف يتظاهرون بأرمينيا احتجاجاً على تمسك الرئيس بالسلطة
أصيب عدة أشخاص خلال تظاهر الآلاف من الأرمينيين بالعاصمة يريفان احتجاجاً على حملة الرئيس سيرج سركسيان لتولي رئاسة الوزراء وذلك بعد تعديل الدستور الأرميني لينقل السلطة من الرئيس إلى رئيس وزراء البلاد.
واحتشد نحو ستة آلاف شخص بميدان الأوبرا في أعقاب تنظيم نشطاء معارضين لتجمعات حاشدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ورأى مراسل رويترز ما لا يقل عن ثلاثة محتجين مخضبة أيديهم وأرجلهم بالدماء بعد اندلاع اشتباكات في وسط المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن طبيب بأحد المستشفيات قوله إن ثلاثة من رجال الشرطة ومتظاهرا أصيبوا بجروح.
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