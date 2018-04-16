لندن وواشنطن تنددان بدعم الكرملن للتجسس الإلكتروني

نددت الحكومة البريطانية في بيان مشترك، بما وصفته هي والولايات المتحدة بحملة مدعومة من الحكومة الروسية للتجسس الإلكتروني، باعتبارها مثالا آخر على عدم احترام موسكو للقواعد الدولية.
وزعمت واشنطن ولندن أن متسللين تساندهم الحكومة الروسية، أصابوا أجهزة توجيه البيانات عبر الإنترنت (راوتر) في أنحاء متفرقة من العالم، في حملة تجسس إلكتروني استهدفت وكالات حكومية وشركات وهيئات تشغيل بنية تحتية مهمة .
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وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "هذا مثال آخر على عدم احترام روسيا للمعايير الدولية والنظام العالمي... وهذه المرة من خلال حملة تجسس وعدوان إلكتروني تحاول تعطيل الحكومات وتخريب الأعمال.
وأضاف المتحدث القول إن تحديد المسؤول عن هذا النشاط الذي وصفه بالخبيث يبعث برسالة واضحة إلى روسيا، وقال مخاطبا روسيا: "نحن نعرف ما تفعلين ولن تنجحي".
ويأتي نشر البيان المشترك وسط مناخ متوتر بين لندن وواشنطن من ناحية وموسكو من ناحية أخرى. فقد شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضربات ضد النظام السوري حليف موسكو، كما أن لندن تتهم موسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية.