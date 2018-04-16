في مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السوري الممتاز وبالتحديد أثناء مباراة فريقي تشرين والجهاد.
شاهد: لافتات لمباريات في الدوري السوري للتنديد بالضربات الثلاثية الأخيرة
شاهد: لافتات لمباريات في الدوري السوري للتنديد بالضربات الثلاثية الأخيرة
رفع المشجعون لافتات للتنديد بهجوم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا. وكُتب على اللافتات "توقفوا عن قتل الشعوب بذريعة السلام". وأطلقوا على مقطع الفيديو المصور "تبا لك ترامب" في رسالة إلى الرئيس الأمريكي لحثه على التوقف عن ضرب السوريين.
وفي المباراة هزم نسور تشرين الجهاد بخماسية مقابل هدف وحيد ليحتلوا المركز الرابع في الترتيب العام. وتمكن قسم يورونيوز عربي من الحصول على إذن بنشر المقطع والصور.
نبذة عن أحداث المباراة
المباراة بدأت برأسية أبو زينب وكرة للخدوج تصدى لهما الحارس خلف الحجي بثقة، بينما سدد للجهاد محمد حسن كرة كان لها النعسان بالمرصاد، وسنحت فرصة لتشرين بتسديدة للبيريش ردها الحارس لتعود إلى الغزال ليسددها بقوة أبعدها الحارس. وتوالت فرص تشرين من رأسية البحر وتسديدة للبيريش وتوجت بالدقيقة 30 بهدف رائع لمحمود البحر من تسديدة مباشرة. ونجح خالد كوجلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تسديدة قوية وفي الدقيقة 66 سجل البحر الهدف الثالث، وفي الدقيقة 71 نجح أحمد الشيخ في تقليص الفارق مستغلاً خطأ دفاعياً ومفاجئاً للحارس.