اتحاد لانتاج سيارات أوربية هجينة

سيصل أسطول من جيل جديد من السيارات الهجينة، صنع في أوروبا، إلى خمسة أجزاء مختلفة من سوق السيارات في السنوات القليلة المقبلة. تجمع السيارات الهجينة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي الذي يساعد المحرك التقليدي، مما يسمح بزيادة كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

"المركبات الهجينة هي الخطوة المقبلة للانتقال إلى انخفاض حركة الانبعاثات في أوروبا. النقاط الرئيسية في هذا المشروع هي: التعاون بين مصنّعي المركبات الخفيفة والثقيلة، نعمل أيضًا على توحيد معايير المكونات الكهربائية الهجينة الثقيلة، مما يجعلها أكثر سهولة وفعالية من حيث تكلفة الدمج"، يقول غوس آرتس، منسق مشروع ECOCHAMPS ، مهندس ميكانيكي، داف.

يتكون اتحاد European COmpetitiveness in Commercial Hybrid and AutoMotive PowertrainS، أي التنافسية الأوروبية في مجال السيارات الهجينة، سيارات الركاب والمركبات التجارية وحافلال المدينة والشاحنات الثقيلة، من 25 شريكًا، من 8 دول أوروبية، كمصنعي السيارات (سيارات وشاحنات وحافلات)، وموردي المكونات ومعاهد البحوث. يرتكز عملهم على مستوى عالٍ من التوحيد القياسي للمكونات والتآزر بين أنواع المركبات المختلفة.